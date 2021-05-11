Şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı
Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk heyecanı son haftaya kaldı. Lider Beşiktaş'ın Karagümrük'e yenildiği haftada Galatasaray Denizlispor'u yenerek Beşiktaş ile aynı puana ulaştı. Sivasspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe ise üçüncü sıraya düştü.
Şampiyonluk yarışı nefes kesen Süper Lig'de kupayı kimin kaldıracağı cumartesi günü belli olacak.
41. haftada Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Denizlispor deplasmanından 4-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın puan kaybettiği gecede sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, bitime bir hafta kala zirveye yerleşme fırsatını değerlendiremedi.
Son hafta alınan bu sonuçların ardından şampiyonluk hesapları son haftaya taşındı. İşte olasılıklar...
Beşiktaş nasıl şampiyon olur?
Beşiktaş'ın rakiplerden gelecek haberlere bakmadan şampiyon olabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Ancak Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa şampiyon Galatasaray olacak.
Galatasaray nasıl şampiyon olur?
Beşiktaş'ın yenilmesi ve Galatasaray'ın alacağı 1 puan, Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa da şampiyon Galatasaray olacak.
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için son haftada Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilip, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda yenmesi gerekiyor.
Küme düşen ikinci takım belli oldu
Öte yandan Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti. Geçtiğimiz haftalarda Denizlispor bir alt lige düşmüştü.