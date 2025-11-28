Samsunspor, Breidablik'ten bir puan aldı
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından liderliğini sürdürdü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson kontrol etti.
55. dakikada Samsunspor 2-1 önce geçti. Holse'nin defansın arasına derinlemesine pasına hareketlenen Mouandilmadji, topu kaleci Anton Einarsson'un yanından ağlarla buluşturdu: 2-1
72. dakikada Breidablik 2-2 eşitliği yakaladı. Omarsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kristinsson'un şutunda, kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
80. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında defanstan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.