Mainz-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor'un Konferans Ligi'nde rakibi kim oldu? Samsunspor maçı ne zaman? Samsunspor maç sonucu...

Samsunspor deplasmanda Mainz'e 2-0 yenildi
UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Mainz 05'e 2-0 mağlup oldu. Samsunspor bu sonuçla birlikte ilk 8 dışında kalırken, son 16 play-off turunda Avrupa macerasına devam edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Mainz'e 2-0 yenilen Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Zeki’nin sağdan ortasında iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.
11. dakikada Samsunspor ceza sahasındaki karambolde Weiper’in kafa şutunda Zeki Yavru topu kale çizgisinden oyun alanına uzaklaştırdı.
14. dakikada Amiri’nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan topu kornere çeldi.
24. dakikada Musaba’nın soldan pasında penaltı noktası üzerinde buluşan Emre’nin şutunda kaleci Batz meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada ceza sahası içince topla buluşan Amiri’nin şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
44. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Widmer’in şutunda top filelerle buluştu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada penaltının başına geçen Amiri, topu ağlara yolladı. 0-2
55. dakikada Amiri’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lee’nin şutunda top üstten auta çıktı.
80. dakikada Tomasson’un soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Holse’nin şutunda kaleci Batz meşin yuvarlağı kurtardı.