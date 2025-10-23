Samsunspor Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresi mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Samsunspor üçüncü maçında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Karşılaşmanın saati, yayın bilgisi ve şifreli olup olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte mücadeleye dair bilgiler...

Samsunspor Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor Dinamo Kiev maçı bu akşam saat 22.00'de Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Norveçli hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek.

Samsunspor-Dinamo Kiev maçının muhtemel 11'leri

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji.

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Voloshyn, Pikhalyonok, Buyalskiy, Ogundana, Guerreo.

Ntcham'dan kötü haber geldi

Karadeniz ekibinde, Zecorner Kayserispor oynanan son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Aynı maçta sakatlık yaşayan Zeki Yavru'nun ise Dinamo Kiev maçında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Dinamo Kiev karşısında oynamayacak.

Kırmızı-beyazlılar, bu akşam saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde yapacağı ter idmanının ardından maç saatini beklemeye başlayacak.