Aslan 26. şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Samsunspor. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler bu heyecan dolu müsabakayı iple çekerken "Samsunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Samsunspor Galatasaray maçı bilgileri

Samsunspor Galatasaray maçı 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Muhtemel 11

Galatasaray: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Lucas Torreira, Sane, Lemina, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

Sarı kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yaser Asprilla forma giyemeyecek.