Avrupa Konferans Ligi heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Samsunspor, üçüncü maçında Malta temsilcisi Hamrun ile karşılaşacak. İlk iki maçını da kazanarak büyük gurur yaşatan kırmızı-beyazlı ekip, serisini sürdürmek istiyor. Bugün yoğun gelen soru "Samsunspor Hamrun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Samsunspor Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor Hamrun Spartans maçı bu akşam TSİ 20.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musba, Mouandilmadji

Hamrun Spartans: Bonello, Rafael, Polito, Marcelina, Camenzuli, Hadzi, Bjelicic, Coric, Eder, Thioune, Koffi

Samsunspor 7 oyuncusundan yoksun

Avrupa Konferans Ligi’nde bu akşam Malta temsilcisi Hamrun Spartans’a konuk olacak Samsunspor, mücadeleye yedi önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Kadroya transfer döneminin ardından dahil olan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA listesinde yer almadıkları için maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de kafilede bulunmuyor.

Avrupa sahnesinde 15. randevu

Samsunspor, Hamrun karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 15. maçına çıkacak. Daha önce iki kez Intertoto Kupası’nda mücadele eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon Konferans Ligi ile Avrupa macerasına yeniden döndü. 1990’lı yıllarda Odense, Lyngby ve Crystal Palace gibi takımlarla karşılaşan Karadeniz temsilcisi, geçmişte elde ettiği tecrübeyi bu kez grup aşamasına taşımayı hedefliyor.