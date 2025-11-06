Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor-Hamrun maç sonucu? Samsunspor'un gollerini kim attı? Samsunspor'un Konferans Ligi'nde kaç puanı var?

Samsunspor Konferans Ligi'nde 3'te üç yaptı
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında Malta ekibi Hamrun ile karşılaştı. Mücadele kırmızı-beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında Malta ekibi Hamrun'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Koffi'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Okan Kocuk topu çeldi.
16. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello topu son anda kurtardı.
18. dakikada Emre'nin ara pasına iyi hareketlenen Holse'nin ters ayağıyla şutunda top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası gol geçerli sayıldı. 1-0
29. dakikada Emre'nin kaleciyi geçtiği topta defans topu çizgiden çevirdi. Devamında Holse meşin yuvarlağı filelere yollasa da hakem golde faul tespit ederek iptal etti.
45+3. dakikada Holse'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Zeki'nin kullandığı kornerde ceza sahası dışına düşen topa gelişine vuran Emre Kılınç'ın volesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
65. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Drongelen'in kafa vuruşunda top direğin solundan az farkla auta çıktı.
77. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Holse'nin pasında arka direkte Mouandilmadji topu boş ağlara gönderdi. 3-0