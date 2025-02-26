Samsunspor, üç maçı için yabancı hakem istedi

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Samsunspor'dan aynı talep geldi.

Reeder Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) kritik karşılaşmalarını yabancı hakemin yönetmesini istedi.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Vincic'in adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilediği belirtilerek kulübün Süper Lig'de üçüncü sırada bulunarak Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Başvuru geldi

TFF'ye yabancı hakem ataması yapılması için resmi başvuruda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede, Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz."