Samsunspor Yunan ekibi AEK'ya 2-1 mağlup oldu
Son dakika gelişmesi... Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında AEK'ya 2-1 mağlup oldu
50. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.
52. dakikada AEK, 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir ekibin ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu Marin kullandı. Romanyalı futbolcunun plase şutunda top, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada AEK, 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Van Drongelen'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
90+5 dakikada Mendes'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Ceesay'ın kafa vuruşunda ağlara giden topu son anda defans kornere çeldi.
Karşılaşmayı AEK, 2-1 kazandı.