Samsunspor zorlu deplasmandan avantajla dönüyor
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija ile karşılaştı. Mücadele kırmızı-beyazların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Assoumou’ya yapılan faul sonrası penaltı noktasında topun başına geçen Ndiaye’nin şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
17. dakikada Samsunspor ceza sahasının sağına atılan ara pasına iyi hareketlenen Tampa’nın şutunda kaleci Okan topu güçlükle çeldi.
23. dakikada Mendes’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Holse’nin şutunda top direğin sağından az farkla auta gitti.
39. dakikada Makoumbou'nun pasında kaleye 3 metre uzaklıkta kaleciyle karşı karşıya kalan Holse'nin şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada seri çalımlarla Samsunspor ceza sahasına giren Besart Ibraimi'nin uzak direğe şutunda top az farkla auta çıktı.
54. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Assoumou'nun şutunda kaleci Gaye son anda topu çeldi.
66. dakikada Mendes'in sağdan ortasına iyi yükselen Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Gaye topu kurtardı.
77. dakikada Holse'nin sağdan ortasında -sağ direğin yakınından Mouandilmadji'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1
88. dakikada Ntcham'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin şutunda top direğin sağından auta çıktı.