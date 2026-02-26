Samsunspor-Shkendija maçı kaç kaç bitti? Samsunspor maçının sonucu ne? Samsunspor'un rakipleri kim? Samsunspor'un gollerini kim attı?

Samsunspor'dan tarihi başarı
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija ile karşılaştı Mücadele temsilcimizin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada defanstan seken topu takip eden takip eden Ndzengue Moubeti’nin şutunda meşin yuvarlak soldan az farkla auta çıktı.
11. dakikada Webster’in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Meliqi’nin kafa vuruşunda kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.
15. dakikada Ndiaye’nin ortasına iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top kaleci Gaye’de kaldı.
45+1. dakikada Mouandilmadji'nin pasında Holse'nin şutunda kaleci Gaye topu güçlükle kurtardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Assoumou’nun yere düşürüldüğü pozsiyonda penaltının başına geçen Ntcham’ın şutunda top filelerle buluştu. 1-0
71. dakikada soldan ceza sahasına giren Assoumou’nun pasında Ndiaye, tpou boş kaleye gönderdi. 2-0
74. dakikada Makoumbou’nun ara pasına iyi hareketlenen Mouandilmadji’nin şutu filelerle buluştu. Gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
79. dakikada Celil’in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mouandilmadji’nin şutunda top ağlara gitti. 3-0
90+4. dakikada Holse'nin pasında penaltı noktasındaki Mouandilmadji'nin şutunda top filelerle buluştu. 4-0