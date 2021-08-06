Saran Group, EuroLeague’in Türkiye yayın haklarını aldı

Spor içeriği ve yayıncılığı alanında hizmet veren Saran Group, EuroLeague Basketbol’un Türkiye yayın haklarını aldı.

EuroLeague Basketbol ve Saran Group arasında yapılan işbirliğiyle Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup’ın Türkiye yayın hakları 2024-25 sezonu sonuna kadar Saran Group’un oldu.

Böylece EuroLeague ve EuroCup’ta Türk takımlarının yer aldığı tüm karşılaşmalar S Sport ve S Sport2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Diğer takımların karşılaşmaları ise S Sport ve S Sport2’nin yanı sıra grubun sahibi olduğu OTT platformu S Sport Plus’ta da izlenebilecek. Kanallar, 2021-22 sezonunda EuroCup karşılaşmalarını yayınlamaya başlayacak.

EuroLeague karşılaşmalarını ise 2022-23 sezonu itibarıyla yayınlamaya başlayacak. Her iki turnuva da 2024-25 sezonu sonuna kadar S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus’ta izleyiciyle buluşacak.

“İşbirliğimizin bunun çok ötesine geçeceğine eminim”

EuroLeague Basketbol CEO'su Jordi Bertomeu, "Önümüzdeki birkaç sezonda Saran Group’un Avrupa'nın en iyi basketbolunun yeni yuvası olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Saran, Türkiye'de sürekli büyüyen EuroLeague ve EuroCup topluluklarına harika karşılaşmalar ve yüksek kaliteli prodüksiyonla hizmet etmeye devam edecek. Saran'ın EuroLeague Basketbol'un saha dışı felsefesi ve değerleriyle de tamamen uyumlu olması sebebiyle iş birliğimizin bunun çok ötesine geçeceğine eminim.” ifadelerini kullandı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise, “Saran Group olarak, spor yayıncılığı ve yayın hakları alanında Avrupa’nın önde gelen şirketleri arasında yer alıyoruz. Bugün, EuroLeague Basketball ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle Avrupa’nın en üst düzey basketbol turnuvalarını ülkemizdeki basketbol severlerle buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunma hedefimiz doğrultusunda, premium spor içeriği yelpazemizi genişletmek de bizi ayrıca memnun ediyor.” açıklamasını yaptı.