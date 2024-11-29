Seçime kadar Beşiktaş'ın başkanı Hüseyin Yücel
Beşiktaş Kulübü, başkan Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı. Kulüp seçimli genel kurula kadar başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiğini duyurdu.
Süper Lig takımlarından Beşiktaş, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada başkan Hasan Arat'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği, başkanlık görevine de ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır."
Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun, olağan seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edeceği bildirildi.