Selçuk Şahin futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Selçuk Şahin, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı.
Kariyeri boyunca Silifkespor, Hatayspor, İstanbulspor, Fenerbahçe, Wil, Gençlerbirliği, Göztepe ve son olarak Bursaspor'da forma giyen Şahin, futbolu bırakma kararını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.
Teşekkürlerimle. pic.twitter.com/wrRDOUWmtf— Selçuk Şahin (@_selcuksahin) September 28, 2020