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Selçuk Şahin futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Selçuk Şahin, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Selçuk Şahin futbolu bıraktı
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Türk futbolunun önemli isimlerinden Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyeri boyunca Silifkespor, Hatayspor, İstanbulspor, Fenerbahçe, Wil, Gençlerbirliği, Göztepe ve son olarak Bursaspor'da forma giyen Şahin, futbolu bırakma kararını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Fenerbahçe Selçuk Şahin

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