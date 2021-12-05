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Semih Saygıner, dünya şampiyonu oldu

Semih Saygıner, 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

Federasyondan "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." açıklaması yapıldı.