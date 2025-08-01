Senegalli golcü Süper Lig’de: Kasımpaşa, Gueye transferini açıkladı
Kasımpaşa, Senegalli forvet Pape Habib Gueye’yi kadrosuna kattı. İskoç ekibi Aberdeen’den transfer edilen Gueye, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde 4 yıllık sözleşmeye imza attı. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maçta 8 kez fileleri havalandırmıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hücum hattını güçlendirdi. İstanbul temsilcisi, Senegalli forvet Pape Habib Gueye’yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık sponsoru Liv Hospital Vadi İstanbul’da gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:
“Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”
Son olarak İskoçya Premiership ekiplerinden Aberdeen FC forması giyen Gueye, geçtiğimiz sezon 28 maçta 8 gol kaydetti. Güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle bilinen genç forvetin, Süper Lig’de Kasımpaşa hücumuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.