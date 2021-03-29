Şenol Güneş: 8 futbolcu kamptan ayrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında Letonya ile karşılacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosundan 8 futbolcu ayrılırken, 3 futbolcu kadroya dahil edildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, aday kadrodan bugüne kadar ayrılan 8 oyuncunun yerine üç yeni oyuncunun kadroya dahil edildiğini açıklayarak, "Bizim kadroya ilk kamp gününden gelip de bugün aramızda olmayacak 8 tane oyuncumuz var. Yani o zaman 28 oyuncuyduk, 8 oyuncu kampta yok. Dolayısıyla kampa üç yeni oyuncu alıyorum. Bunlardan biri Göztepe'den Alparslan, diğerleri ise Ümit Takımı'ndan Bünyamin ve Altınordulu Enis. Kadromuzu ancak bu şekilde 23'e tamamlayabiliyoruz. Bu olağanüstü durum içerisinde 8 oyuncu da aramızdan ayrılıyor." şeklinde konuştu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Balcı ve Destan, Alanya'da kampta olan Ümit Milli Takım'dan ayrılarak A Takım kampına katılacak." ifadeleri kullanıldı.

Ay-yıldızlı ekipte, Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmaları için aday kadroya çağırılan isimlerden İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de kamptan ayrıldı.