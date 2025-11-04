Serdal Adalı açıkladı: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gönderiliyor mu?

Adalı, kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, 2 Kasım'da gerçekleştirilen kongrede yaşananlarla ilgili asılsız iddialar ortaya atıldığını ileri sürerek, "Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek, çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi; son günlerde, birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben 15 senedir, ister yönetimde olayım ister olmayayım, Beşiktaş sevdasından vazgeçemedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben o sorumluluğu taşımak için buradayım, kaçmak için değil. Onurumla, gururumla, tertemiz bir şekilde buralara geldim. Bu saatten sonra da kirlenmeye niyetim yok. Hayatımda en çok emek verdiğim şey Beşiktaş'tır. O yüzden bu emeğin üstüne kimsenin gölge düşürmesine izin vermem. Ancak gururla konuşuyorum, çünkü bu 10 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen biz Beşiktaş'a yakışır işler yaptık." diye konuştu.

Yaşananların Beşiktaş'a zarar verdiğini dile getiren Adalı, "Bu operasyonları yapanlara sesleniyorum. Ben sizin gibi yapmadım. 15 senedir önümde o kadar çok 'orta' açıldı ki vursam belki 3 yönetim devrilirdi ama bir kez bile yapmadım. Çünkü ben gerçek Beşiktaş terbiyesine sahip bir insanım. Bugün olduğu gibi kendime zarar veririm ama Beşiktaş'a zarar vermem. Fakat bu arkadaşlar öyle değil. Kalpleri kötü, çirkin. Ne olursa olsun, gerekirse Beşiktaş iflas etsin ama 'benim olsun' gözüyle bakıyorlar. İşte bu zihniyet, bu kulübü yıllarca geriye götürdü." dedi.

Sergen Yalçın gönderilecek mi?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu toplantısında futbol komitesi kurulması kararı aldıklarını dile getirdi. Adalı, yeni komitede asbaşkanlar Murat Kılıç ve Kaan Kasacı ile Beşiktaş Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'nun olacağını kaydetti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'a güvendiklerini dile getiren Adalı, "Sergen hocamızla ilgili de birçok şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur." dedi.

Fenerbahçe derbisi

Adalı, 2-0 öndeyken 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin büyük bir şanssızlık olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbiyle ilgili, "Maalesef iş şanssızlıklar serisine bağlandı. Geçtiğimiz hafta (Kasımpaşa maçı) kaçan penaltı, bu hafta Orkun'un talihsiz kırmızı kartı var. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Sergen hocanın haftalardır oynatmaya çalıştığı bir sistemi var. Orkun'un gördüğü kırmızı karta kadar olan 25 dakikada bunu gördük. Müthiş zevkli ve başarılı bir Beşiktaş vardı. Bütün gayretimiz o 25 dakikalık oyunu 90 dakikaya yaymaları. Bunu başarmaları durumunda Beşiktaş'ı bir daha mağlup görmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Adalı, yarın Nevzat Demir Tesisileri'ne giderek futbol takımıyla bir araya geleceğini belirtti.