Serdal Adalı ve yönetimi Beşiktaş’ta görevine resmen başladı

Beşiktaş Kulübü’nde başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetim kurulu, Tüpraş Stadı’nda düzenlenen törende mazbatalarını aldı. Törende Adalı’ya mazbatasını, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Genel Kurul Divan Başkanı Uğur Poyraz takdim etti.

Mazbatalar, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerle birlikte Denetleme, Disiplin ve Sicil kurullarının başkanlarına da verildi. Denetleme Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan ve Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı da mazbatalarını aldı.

Törende konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, yeni yönetime başarılar dileyerek “Başkanımızı ve yönetimini zor bir süreç bekliyor. Beşiktaş’ın geleceğini uzun vadeli planlarla inşa etmeliler. Tedbiri elden bırakmazsak kulübümüz her türlü zorluktan çıkar” dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, camiadan yeniden güven oyu almanın gururunu yaşadığını belirtti. Adalı, “Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin Beşiktaş için bir yükseliş dönemi olacağını vurgulayan Adalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da desteklerinden ötürü teşekkür etti. Tören, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam