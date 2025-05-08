Serdar Adalı: Beşiktaş artık kaotik dönemleri geride bıraktı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağan seçimli genel kurul öncesi düzenlenen yönetim kurulu tanıtım toplantısında camiaya seslendi. Görevde geçirdiği dört ayı değerlendiren Adalı, kulübün geçmişte yaşadığı sorunlara ve gelecek projelere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Sportif ve mali anlamda oldukça zor bir tabloyla karşılaştıklarını belirten Adalı, “Kurumsallıktan uzaklaşılmış, kulübün itibarı zedelenmişti. Biz ise bu dönemde popülist söylemlerden uzak durarak sadece işimize odaklandık. Bugün artık Beşiktaş’ta finansal bağımsızlık, yeni projeler konuşuluyor. Sadece 4 ayda bu noktaya geldik. Artık o kaotik dönemlere dönmeyeceğiz” dedi.

Kulüp tarihinde gerçekleştirilen en büyük sermaye artışına imza attıklarını vurgulayan Adalı, “1.4 milyar TL’lik gelirle tarihimizin en yüksek tutarlı borç ödemesini yapacağız. Bu gelirin tamamını Bankalar Birliği’ne aktararak borç yükümüzü azaltıyoruz. UEFA Uyum Anlaşması'na uygun hale geldik ve TFF harcama limitlerinde elimiz güçlendi” açıklamasında bulundu.

Bu süreçte bazı hayal kırıklıkları da yaşadığını dile getiren Adalı, “Keşke Beşiktaşlı iş insanlarından daha fazla destek görebilseydik. Belki de geçmişteki güven kayıpları nedeniyle geri durdular. Ama şimdi birlik zamanı. Bugün kenetlenmeyeceksek ne zaman kenetleneceğiz?” diyerek çağrıda bulundu.

Kulübün mali yapısını düzeltmek adına gayrimenkul projelerine ağırlık vereceklerini ifade eden Adalı, “Yeni İstanbul Havalimanı yakınlarında yaklaşık 100 dönümlük bir arazinin kulübümüze tahsisi için önemli bir aşama kaydettik. Bu alanda altyapı tesislerimizi kurmayı planlıyoruz” dedi. Mevcut tesislere ek olarak yeni iş birlikleri ve yatırımlarla kulübe değer katmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezon kadro planlamasına da değinen Adalı, “Türk oyuncular, Avrupa tecrübesi olan futbolcular ve uluslararası yeteneklerden oluşan dengeli bir yapı kurmak istiyoruz. En az üç transfer dönemi boyunca planlı hareket edeceğiz. Takım içinde mali disiplinden taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Sözlerini camiaya birlik çağrısıyla tamamlayan Adalı, “Beşiktaşlılar asla vazgeçmez. Özlediğimiz Beşiktaş’ı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Denk bütçelerle yönetilen, büyüyen bir kulüp için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.