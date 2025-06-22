Serdar Adalı: Dikilitaş Projesi Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığının anahtarı olacak

Beşiktaş Kulübü’nün İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda konuşan Başkan Serdal Adalı, yaklaşık 40 yıldır ticari potansiyeli kullanılmayan Dikilitaş’taki arazinin yeni imar planıyla birlikte kulübün en büyük gelir kalemlerinden birine dönüşeceğini ifade etti. Projeyle, faize giden yıllık 50 milyon euroluk kaybın sona ereceğini belirten Adalı, hedeflerinin mali sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı.

Adalı, “Bu proje, yalnızca yönetim kurulumuzun değil, tüm camiamızın ortak projesidir. Şeffaf, kamu güvencesiyle ilerleyecek bir model kuruyoruz. Bu yapı Beşiktaş’ı borç sarmalından kurtaracak” dedi.

Devlet güvenceli model

Projenin devlet güvencesi altında yürütüleceğini açıklayan Adalı, imar düzenlemesinin Emlak Konut eliyle yapılacağını, inşaat ve satış süreçlerinin de yine bu kuruluşun yönetiminde ilerleyeceğini söyledi. Ziraat Bankası’nın da projeye ortak olması halinde kulübün borçlarından düşüş sağlanacağına dikkat çekti.

Toplamda 20 bin metrekareye ulaşacak proje alanının, Beşiktaş’a net 150 ila 200 milyon euro gelir getirmesi bekleniyor. Elde edilecek gelirin önemli bölümü, kulübün kamu bankalarına olan borçlarının kapatılmasında kullanılacak.

Kulüplerin yalnızca sportif gelirlerle ayakta kalmasının artık mümkün olmadığını belirten Adalı, “Süper Lig yayın gelirleri yedi yılda 500 milyon dolardan 182 milyon dolara geriledi. Bu gerçeklikle kulüpler artık kendi ekonomik yapılarını kurmak zorunda” diye konuştu.

Projeyle birlikte Akatlar’da hentbol, tekerlekli sandalye basketbolu, kadın futbolu ve alt yaş grupları için üç yeni tesisin inşa edileceğini açıklayan Adalı, bu adımların sadece gelir değil, sporun altyapısı açısından da hayati olduğunun altını çizdi.

“Beşiktaş kendi kaynaklarıyla ayağa kalkacak”

Adalı, geçmişte yapılan Fulya projesiyle sıkça kıyaslanan Dikilitaş projesine yönelik eleştirilere de cevap vererek, “Bu, bir yap-sat modeli değil. Bu proje ne şahıslar üzerinden ne de borçla yönetiliyor. Devlet kurumlarıyla, şeffaf bir kamu modeliyle yürütülüyor. Hiçbir yere mal verilmedi; tam tersine Beşiktaş’ın malı değer kazanıyor” ifadesini kullandı.

“Borç sarmalına son verecek dönüm noktası”

Genel kuruldan çıkacak kararların camianın geleceğini belirleyeceğini söyleyen Adalı, "Bu proje Beşiktaş'ın mali tarihinde bir kırılma noktasıdır. Artık hayıflanmayı bırakıp harekete geçmeliyiz. Şampiyonlukları sürdürülebilir kılmak istiyorsak, bu projeyi gerçekleştirmek zorundayız" dedi.