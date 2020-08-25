25 Ağustos 2020

Zekeriya Alp'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başkanlığına hangi ismin atanacağı merak konusu... Adı geçen isimlerin başında ise Serdar Tatlı geliyor. MHK başkanlığına Serdar Tatlı gelirken, başkan vekili ise Metin Tokat olacak. Bu iddiaların ardından, Serdar Tatlı kimdir, sorusuna yanıt aranıyor.

Serdar Tatlı kimdir?

MHK başkanlığı için adı geçen Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı, hakemlik görevi sürecinde 1992-1996 yılları arasında 2. Lig maçlarında görev yaptı. 1994-1996 yılları arasında 1. Lig maçlarında da görev alan Tatlı, 1997-2006 tarihleri arasında ise Süper Lig karşılaşmalarında da düdük çalmaya başladı.

Türkiye Süper Ligi'nde 9 sezon boyunca 119 maç yöneten Serdar Tatlı evli ve 2 çocuk babasıdır.