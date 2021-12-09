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Sergen Yalçın istifa etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Son dönemlerde futbol takımının aldığı sonuçlardan dolayı eleştiri oklarının hedefi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetime istifasını sundu.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren ve galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında da Borissia Dortmund'a 5-0'lık skorla yenilerek grubunu sıfır puanla sonuncu olarak tamamlamıştı.

 

Borussia Dortmund: 5 - Beşiktaş: 0Borussia Dortmund: 5 - Beşiktaş: 0Spor

 