Sergen Yalçın istifa etti mi? Son durum nedir?

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon 38 maça çıktı. Kara Kartal, 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 9 beraberlik aldı. Ligde bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'a çevrilirken ünlü teknik direktörün istifa edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı.

Sergen Yalçın istifa etti mi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifasını sunmuş değil. Yönetimdeki bazı isimler Yalçın ile yola devam edilmesini isterken bazı isimler ise yolların ayrılması gerektiğini savunuyor.

Yalçın'ın yola devam edip etmeyeceği Rizespor karşılaşması sonrası belli olacak.