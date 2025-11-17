53 yaşındaki Sergen Yalçın anjiyo operasyonu geçirdi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Flaş gelişme sonrası özellikle futbolseverler "Sergen Yalçın kalp krizi mi geçirdi", "Sergen Yalçın sağlık durumu nasıl" sorularını hızlandırdı.

Sergen Yalçın sağlık durumu nasıl?

Sergen Yalçın kalp krizi geçirmedi ve sağlık durumu iyi... Anjiyo operasyonu, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan bir tıbbi işlemdir. Temel amacı, kan damarlarında tıkanıklık ya da daralma olup olmadığını görüntülemektir.