Sergen Yalçın'ın acı günü: Kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Beşiktaş, bir dönem takımda görev alan Yalçın için taziye mesajı yayınladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."