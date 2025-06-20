Sermaye artışı ve borç yapılandırmada son yakın

Sevilay ÇOBAN

Galatasaray Kulübü ve Pa­sifik Holding arasındaki forma göğüs sponsorluğu an­laşmasında imzalar düzenle­nen basın toplantısında atıl­dı. Sponsorluk anlaşmasıyla 2025-2026 sezonu için erkek futbol takımının forma gö­ğüs kısmında Pasifik Holding markası yer alacak. Anlaşma kapsamında Galatasaray Ku­lübü, 10 milyon dolar+KDV gelir elde edecek.

Toplantıya Galatasaray Kulübü Başka­nı Dursun Özbek, Galatasa­ray Sportif AŞ Başkan Veki­li Abdullah Kavukcu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding Genel Müdürü Cema­il Batuk katıldı. RAMS Park’ta konuşan Özbek, kulübün fi­nansal ve sportif hedefleri­ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sermaye artışı hakkın­da bilgi veren Özbek, “Florya ihalesi sürecinde Genel Ku­rul’dan yetkiyi alırken anlat­tık. ‘Florya’da konut ihalesiy­le beraber bir avans talebimiz olacak. Bu avans talebini ön­celikli Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu ödemek suretiy­le oradan ayrılacağız.

Yapı­landırmayı sonuçlandıraca­ğız. Vadesi geçmiş borçlarımız varsa da geri kalan kısmını da orada kullanacağız’ dedik. Pro­jelerimizden bir tanesi de hal­ka açık şirketimizde sermaye artışını yapmak” dedi. Özbek, Victor Osimhen’in satın alın­ması konusunda da sponsor­ların desteğini beklediklerini ifade ederek, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’a mesajını iletti.

Özbek, Pasifik Holding’in geçen sezon forma sırt spon­soru olduğunu hatırlatarak, “Pasifik Holding ülkemize bir­çok alanda vizyoner yatırım­lar yapan kuruluşlardan bir ta­nesi. Bu sponsorluğun geçen sene sırt ile başlayıp bu sene göğüs ile devam etmesi de on­ların sürdürülebilir başarı an­lamında Galatasaray’a gös­terdikleri güvenin önemli bir göstergesi” ifadelerini kullan­dı.

Avrupa kupalarında farklı göğüs sponsoru olduğunu an­latan Özbek, “Avrupa’da for­mamızda Socar var. Onlarla da görüşüyoruz. Galatasaray, her sene üzerine koyarak ilerliyor. Bu sene Galatasaray’ın imajı, başarı çizgisi bir kat daha arttı. Socar ile yeniden görüşmemiz olacak. Bu görüşme üst seviye­de olacak. Avrupa’da hangi for­mayla çıkacağımızı sizlere an­latacağız” diye konuştu.

“İlişkimiz seviye atlayarak devam edecek”

Pasifik Holding’in 55 şir­ketiyle Türkiye ekonomisine hizmet ettiğini aktaran Pa­sifik Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Fatih Erdoğan, sarı-kırmızılı kulübe spon­sor olarak verdikleri destek­ten dolayı onur duydukları­nı dile getirdi. Spora destek olmayı da sosyal sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Erdoğan, “Ülkemizin en gü­zide kulübü, futbolda her za­man next level’leri (Sonraki aşama) başarmış olan Gala­tasaray’ımıza hizmet etmek­ten, onlara destek olmak bi­zim için çok önemliydi. Şam­piyonluğumuzu da yakalamış olduk. Bunu göğüs sponsor­luğuna çevirerek biraz daha taçlandırmak istedik. İnşal­lah bu güzel birliktelik yük­selerek ve seviye atlayarak devam eder” dedi. Genel Mü­dür Cemail Batuk ise Galata­saray’ın başarı hikâyesinin içinde bir parça oldukları için büyük gurur duyduklarını ifade etti.

“80-85 milyon dolar kaynak girişi olacak”

Sermaye artırımı hak­kında bilgi veren Galatasa­ray Sportif AŞ Başkan Veki­li Abdullah Kavukcu ise şun­ları söyledi: “Şu anda bizim dosyamız içeride. SPK’dan onayını bekliyoruz. İnşal­lah en yakın zamanda bunun onayını alırsak. %60’ını bi­zim karşıladığımız, yani yak­laşık 4,5 milyar TL civarında bir rakamı bizim, 3,2 milyar TL’sini de yatırımcının kar­şılayacağı şekilde bir başvu­rumuz var. SPK’da onayla­nırsa yaklaşık 80-85 milyon dolar gibi bizim yatırdığımız paranın haricinde bir kaynak girişi sağlanacak.”

Tören, sponsorluk anla­masının imzalanması ve Fa­tih Erdoğan ile Cemail Ba­tuk’a forma hediye edilme­siyle sona erdi.

Osimhem’in gelişine Pasifik desteği

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Türkiye ve Avrupa için ayrı sponsorluk aldıklarını belirterek, “Başkanımızın vizyonuyla göğüs sponsorluğunu sadece Türkiye’ye yapıyoruz. Diğer kulüpler o ufku görmemişler. Sadece tek sponsorları var. Bu sezon onlar da değiştirmeye karar verdiler. Fatih Bey ile Türkiye için sponsorluk yapıyoruz” diye konuştu. Kavukçu, bonservisini almak için görüştükleri Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in transferinde de Pasifik Holding’in maddi destek vereceğini sözlerine ekledi.