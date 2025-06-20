Sermaye artışı ve borç yapılandırmada son yakın
Galatasaray ve Pasifik Holding, 10 milyon dolarlık sponsorluk anlaşma imzaladı. Kulüp Başkanı Özbek, Florya ihalesinin detaylarını yakın zamanda paylaşacaklarını belirterek, “Oradan avans talebimiz olacak ve Bankalar Birliği’nden çıkmak için kullanacağız” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Galatasaray Kulübü ve Pasifik Holding arasındaki forma göğüs sponsorluğu anlaşmasında imzalar düzenlenen basın toplantısında atıldı. Sponsorluk anlaşmasıyla 2025-2026 sezonu için erkek futbol takımının forma göğüs kısmında Pasifik Holding markası yer alacak. Anlaşma kapsamında Galatasaray Kulübü, 10 milyon dolar+KDV gelir elde edecek.
Toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding Genel Müdürü Cemail Batuk katıldı. RAMS Park’ta konuşan Özbek, kulübün finansal ve sportif hedeflerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sermaye artışı hakkında bilgi veren Özbek, “Florya ihalesi sürecinde Genel Kurul’dan yetkiyi alırken anlattık. ‘Florya’da konut ihalesiyle beraber bir avans talebimiz olacak. Bu avans talebini öncelikli Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu ödemek suretiyle oradan ayrılacağız.
Yapılandırmayı sonuçlandıracağız. Vadesi geçmiş borçlarımız varsa da geri kalan kısmını da orada kullanacağız’ dedik. Projelerimizden bir tanesi de halka açık şirketimizde sermaye artışını yapmak” dedi. Özbek, Victor Osimhen’in satın alınması konusunda da sponsorların desteğini beklediklerini ifade ederek, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’a mesajını iletti.
Özbek, Pasifik Holding’in geçen sezon forma sırt sponsoru olduğunu hatırlatarak, “Pasifik Holding ülkemize birçok alanda vizyoner yatırımlar yapan kuruluşlardan bir tanesi. Bu sponsorluğun geçen sene sırt ile başlayıp bu sene göğüs ile devam etmesi de onların sürdürülebilir başarı anlamında Galatasaray’a gösterdikleri güvenin önemli bir göstergesi” ifadelerini kullandı.
Avrupa kupalarında farklı göğüs sponsoru olduğunu anlatan Özbek, “Avrupa’da formamızda Socar var. Onlarla da görüşüyoruz. Galatasaray, her sene üzerine koyarak ilerliyor. Bu sene Galatasaray’ın imajı, başarı çizgisi bir kat daha arttı. Socar ile yeniden görüşmemiz olacak. Bu görüşme üst seviyede olacak. Avrupa’da hangi formayla çıkacağımızı sizlere anlatacağız” diye konuştu.
“İlişkimiz seviye atlayarak devam edecek”
Pasifik Holding’in 55 şirketiyle Türkiye ekonomisine hizmet ettiğini aktaran Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, sarı-kırmızılı kulübe sponsor olarak verdikleri destekten dolayı onur duyduklarını dile getirdi. Spora destek olmayı da sosyal sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Erdoğan, “Ülkemizin en güzide kulübü, futbolda her zaman next level’leri (Sonraki aşama) başarmış olan Galatasaray’ımıza hizmet etmekten, onlara destek olmak bizim için çok önemliydi. Şampiyonluğumuzu da yakalamış olduk. Bunu göğüs sponsorluğuna çevirerek biraz daha taçlandırmak istedik. İnşallah bu güzel birliktelik yükselerek ve seviye atlayarak devam eder” dedi. Genel Müdür Cemail Batuk ise Galatasaray’ın başarı hikâyesinin içinde bir parça oldukları için büyük gurur duyduklarını ifade etti.
“80-85 milyon dolar kaynak girişi olacak”
Sermaye artırımı hakkında bilgi veren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise şunları söyledi: “Şu anda bizim dosyamız içeride. SPK’dan onayını bekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda bunun onayını alırsak. %60’ını bizim karşıladığımız, yani yaklaşık 4,5 milyar TL civarında bir rakamı bizim, 3,2 milyar TL’sini de yatırımcının karşılayacağı şekilde bir başvurumuz var. SPK’da onaylanırsa yaklaşık 80-85 milyon dolar gibi bizim yatırdığımız paranın haricinde bir kaynak girişi sağlanacak.”
Tören, sponsorluk anlamasının imzalanması ve Fatih Erdoğan ile Cemail Batuk’a forma hediye edilmesiyle sona erdi.
Osimhem’in gelişine Pasifik desteği
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Türkiye ve Avrupa için ayrı sponsorluk aldıklarını belirterek, “Başkanımızın vizyonuyla göğüs sponsorluğunu sadece Türkiye’ye yapıyoruz. Diğer kulüpler o ufku görmemişler. Sadece tek sponsorları var. Bu sezon onlar da değiştirmeye karar verdiler. Fatih Bey ile Türkiye için sponsorluk yapıyoruz” diye konuştu. Kavukçu, bonservisini almak için görüştükleri Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in transferinde de Pasifik Holding’in maddi destek vereceğini sözlerine ekledi.