Seyircisiz hali bile 100 milyon dolar bırakıyor

Ceyhun KUBURLU

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si ülke ekonomisine katkı yaparken, tanıtıma da büyük destek olacak. 2020 yılında seyircisiz olarak İstanbul Park’ta düzenlenen organizasyon 3 günde 100 milyon dolar bıraktı. 11-13 Haziran'da düzenlenecek Türkiye Grand Prix'sinde bilet satışları, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre netleşecek. Ancak pandemi şartlarında bile yarışların İstanbul'a 100 milyon dolarlık katkı sağlayacağı belirtiliyor. Yarışların seyircili olması durumunda satışa çıkacak bilet adedinin 100 bin ila 200 bin arasında olması bekleniyor.

Yönetim çok memnun kaldı

Türkiye Grand Prix'sinden Formula 1 yönetiminin ve yarış severlerin çok memnun kaldığını aktaran İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Türkiye Grand Prix'si, yılın en iyi yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye'ye getirdik. Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Formula 1 yönetimiyle yaptıkları anlaşmanın, Türkiye'nin yarış takviminde daimi olarak yer alması için bir anahtar niteliğinde olduğunu vurgulayan Ak, "Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan ve tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir" diye konuştu.

Tanıtıma büyük katkı

Formula 1 yarışı, 2020’de start almadan Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlamıştı. Türkiye Grand Prix'i tanıtım filmi, iki günde Formula 1'in sadece kendi Twitter hesabından 3 milyona yakın kişiye ulaşmış, Instagram'daki izlenme rakamı da 1 milyon 800 bini geçmişti. Formula 1 İstanbul tanıtım videosunu Facebook'ta ise 200 bine yakın kişi izledi. Videolar sadece F1'in kendi sosyal medya hesaplarında 5 milyondan fazla görüntülenme alırken, paylaşım rekoru kıran videonun 450 milyona yakın kişiye ulaştığı belirtiliyordu. Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021, 200 ülkede ve 250'den fazla kanalda yayınlanacak. 10 takım, 20 sürücüyle 21 ülkede gerçekleştirilen Formula 1'in her bir yarışını 2 milyara yakın kişi izliyor. Yapılan tahminlere göre, dev organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına 300 milyon dolar değerinde katkı yapması bekleniyor.

‘İstanbul etkinliklere hazır’

İstanbul'un yeniden F1 takviminde olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, şu değerlendirmeyi yaptı: “Pandemi nedeniyle tüm dünyada MICE sektörü olarak adlandırılan toplantı, teşvik gezileri, kongre, sergi organizasyonları tamamen durdu. Mayıs ayında düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının ardından Haziran ayında F1 İstanbul yarışı olacak. Bu tip organizasyonlar, İstanbul’un ve Türkiye’nin spor turizminde iddialı bir destinasyon haline gelmesini sağlayacak. Konaklama ve turizm sektörü olarak pandemi sonrasında yeniden ivme kazanmasını beklediğimiz tüm etkinliklere hazırız.”