Shakhtar Donetsk maçları öncesi Beşiktaş’ın Avrupa kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesi UEFA’ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçı 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda, rövanşı ise 31 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

Teknik heyet tarafından belirlenen kadroda bazı dikkat çekici eksikler yer aldı. Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş’ın UEFA’ya bildirdiği kadro

A Listesi

Mert Günok

Emirhan Topçu

Salih Uçan

Tayfur Bingöl

Tayyip Talha Sanuç

Necip Uysal

Ersin Destanoğlu

Kartal Kayra Yılmaz

Demir Ege Tıknaz

Joao Mario

Jonas Svensson

Keny Arroyo

Milot Rashica

Rafa Silva

Tammy Abraham

Ernest Muçi

Felix Uduokhai

Gabriel Paulista

Gedson Fernandes

Amir Hadziahmetovic

David Jurasek

Orkun Kökçü

Al Musrati

Can Keleş

Elan Ricardo

B Listesi

Emir Yaşar

Emre Bilgin

Göktuğ Baytekin

Fahri Kerem Ay

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Mustafa Azem Yortaç

Semih Kılıçsoy

Serkan Emrecan Terzi

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında turu geçerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmeyi hedefliyor. Teknik heyetin kadro tercihlerinin, iki maçlık eşleşmede nasıl bir performansa dönüşeceği ise merak konusu.