Shakhtar Donetsk maçları öncesi Beşiktaş’ın Avrupa kadrosu belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk maçı öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı. İlk maç 24 Temmuz’da İstanbul’da, rövanş ise 31 Temmuz’da deplasmanda oynanacak. Kadroda Emrecan Uzunhan, Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov yer almadı. Siyah-beyazlı ekip, hem tecrübeli isimlere hem de genç yeteneklere yer verdiği listeyle Avrupa arenasına çıkmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesi UEFA’ya bildirdiği kadroyu açıkladı.
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?
Siyah-beyazlı ekip, ilk maçı 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda, rövanşı ise 31 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynayacak.
Teknik heyet tarafından belirlenen kadroda bazı dikkat çekici eksikler yer aldı. Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov kadroya dahil edilmedi.
Beşiktaş’ın UEFA’ya bildirdiği kadro
A Listesi
Mert Günok
Emirhan Topçu
Salih Uçan
Tayfur Bingöl
Tayyip Talha Sanuç
Necip Uysal
Ersin Destanoğlu
Kartal Kayra Yılmaz
Demir Ege Tıknaz
Joao Mario
Jonas Svensson
Keny Arroyo
Milot Rashica
Rafa Silva
Tammy Abraham
Ernest Muçi
Felix Uduokhai
Gabriel Paulista
Gedson Fernandes
Amir Hadziahmetovic
David Jurasek
Orkun Kökçü
Al Musrati
Can Keleş
Elan Ricardo
B Listesi
Emir Yaşar
Emre Bilgin
Göktuğ Baytekin
Fahri Kerem Ay
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Mustafa Azem Yortaç
Semih Kılıçsoy
Serkan Emrecan Terzi
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında turu geçerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmeyi hedefliyor. Teknik heyetin kadro tercihlerinin, iki maçlık eşleşmede nasıl bir performansa dönüşeceği ise merak konusu.