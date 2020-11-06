Şike davasında 19 sanığa beraat
Çağlayan Adliyesi'nde görülen "Futbolda Sözde Şike" davasında 19 sanığa beraat, Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme"den 6 bin TL adli para cezası verildi.
"Futbolda Sözde Şike" davası Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor.
16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no'lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmeden mahkemede, 21 sanık hakkında dava bugün saat 10.00'da başladı.
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ile dosyası ayrılan 6 kişinin yer aldığı dava ise saat 11.00'de başladı.
19 sanığa beraat
Davada aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanığa beraat verilirken, Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme"den 6 bin TL adli para cezası verildi.