Avrupa basketbolunun iki dev ülkesi, Dünya Kupası biletini cebine koyabilmek adına stratejik bir mücadeleye tutuşuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki namağlup unvanını korumak için Sırbistan'ı da güzel bir oyunla geçmek istiyor. Milyonlar mücadeleyi izlemek isterken " Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Sırbistan - Türkiye maçı bilgileri

Tarih: 27 Şubat 2026 Cuma

Saat: 21.00 (TSİ)

Kanal: TRT 1

Türkiye, C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kazandı. İlk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 yenen milliler, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etti.

İki takım son olarak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında karşı karşıya geldi. Türkiye, sahadan 95-90 galip ayrılarak Sırbistan'ı resmi maçlarda 15 yıl sonra mağlup etmeyi başarmıştı.