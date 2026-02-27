Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki dev randevu için nefesler tutuldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız C Grubu liderliği için parkeye çıkıyor. Bu sefer rakip Sırbistan... Ergin Ataman yönetimindeki "12 Dev Adam", deplasmandaki zorlu atmosferi aşarak Katar yolunda dev bir adım atmayı planlıyor. Peki, Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa basketbolunun iki dev ülkesi, Dünya Kupası biletini cebine koyabilmek adına stratejik bir mücadeleye tutuşuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki namağlup unvanını korumak için Sırbistan'ı da güzel bir oyunla geçmek istiyor. Milyonlar mücadeleyi izlemek isterken " Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Sırbistan - Türkiye maçı bilgileri
Tarih: 27 Şubat 2026 Cuma
Saat: 21.00 (TSİ)
Kanal: TRT 1
Türkiye, C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kazandı. İlk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 yenen milliler, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etti.
İki takım son olarak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında karşı karşıya geldi. Türkiye, sahadan 95-90 galip ayrılarak Sırbistan'ı resmi maçlarda 15 yıl sonra mağlup etmeyi başarmıştı.