Sırp genç yetenek Ognjen Mimovic Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic, sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’nin sağ bek pozisyonunda alternatif yaratmayı hedeflediği Mimovic, savunmadaki sert oyun tarzı ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor. Genç futbolcu, İstanbul'a hareket etmek üzere uçakta çekilen bir fotoğrafını da paylaşarak Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/pe5RYwUpv9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2025

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, Fenerbahçe’nin geleceğe yatırım yaparak genç yetenekleri kadrosuna katma stratejisini sürdürdüğü görülüyor. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar’ı da PSG’den kiralayarak savunmasını güçlendirmişti.

Mimovic’in İstanbul’a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.