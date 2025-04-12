Sivasspor-Fenerbahçe maçı iptal edilecek mi? 13 Nisan 2025 Sivas hava durumu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırlayacak.

Şampiyonluk iddiasında olan Fenerbahçe için d,e küme düşmek istemeyen Sivasspor için de oldukça önemli bir karşılaşma olacak.

Ancak bahar mevsimine rağmen, Türkiye son günlerde soğuk hava dalgasının etkisi altında. Olumsuz hava şartları Sivas'ta da etkili oldu, kent kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Maçın yapılacağı 4 Eylül Stadı zemininin bir bölümü karla kaplandı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle maçın oynanıp oynanmayacağı ise merak ediliyor. Peki, yarın Fenerbahçe-Sivasspor maçı oynanacak mı? Yarın Sivas'ta hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Sivas'ta yarın hava durumu nasıl olacak?

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın maçın oynanacağı saatlerde kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklığın -5 dereceye kadar düşme ihtimali de var. Kentte günün bazı saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Maç iptal edilecek mi?

Olumsuz hava şartlarından dolayı futbolseverler, Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasının iptal edilip edilmeyeceğini merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Maç günü yapılacak saha incelemesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama bekleniyor.