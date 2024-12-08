Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11 belli oldu)

Zirve takibini devam ettiren Fenerbahçe'nin dün Beşiktaş karşısında puan kaybetmesinin ardınndan gözler lider Galatasaray'a çevrildi.

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’da Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Abdülkerim Bardakcı’nın durumunun ise maç saati belli olacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-krımızılılar, ligde çıktığı son 15 deplasman karşılaşmasını kazanmayı başardı. Tüm kulvarlarda bu sezon 16 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanından üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Sivasspor - Galatasaray mücadelesini Turgut Doman yönetecek.

Bugün BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Sivasspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Barış, Metehan, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk oluyor.