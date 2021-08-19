Sivasspor Kopenhag karşısında turu zora soktu: 2-1
Sivasspor, sahasında Kopenhag'a 2-1 yenilerek gruplara kalma şansını zora soktu. Sivasspor'un tek golü 59. dakikada James'ten geldi.
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Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Kopenhag'la karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarısının 55. dakikasında Kopenhag Diks'in golüyle öne geçti.
Sivasspor bu golden hemen 4 dakika sonra 59. dakikada skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Danimarka ekibine galibiyeti getiren golü ise 60. dakikada Stage attı ve maç 2-1 sona erdi.
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