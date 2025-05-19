Sivasspor küme düştü mü? Sivasspor'un maçı yok mu?

Bu sezon bekleneni veremeyen Net Global Sivasspor küme düşmeme adına son çıktığı müsabakadan hayal kırıklığı ile ayrıldı. Sivasspor deplasmanda 9. dakikada Dimata golüne engel olamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Bu gelişme sonrası "Sivasspor küme düştü mü" sorusu sıkça yöneltiliyor.

Sivasspor küme düştü mü?

Net Global Sivasspor’un Süper Lig’den düşmesi kesinleşti. Ligin 36. haftasında Reeder Samsunspor’a 1-0 mağlup olan Sivasspor, sezonun son haftasını bay geçeceği için puanını artırma şansı kalmadı. 35 puanda kalan kırmızı-beyazlı ekip, matematiksel olarak küme düşen üçüncü takım oldu.