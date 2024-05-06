Siyah-beyazlılar 17'nci final için çıkacak (Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

Beşiktaş, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı MKE Ankaragücü'nü yarın konuk edecek. Başkent temsilcisini rövanşta mağlup etmesi halinde Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini kapmış olacak. Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ın Ziraat Kupası karnesi

1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşması 7 Mayıs Salı günü 20:30'da Beşiktaş Park'ta oynanacak. Finale ismini yazdıracak ekibin belli olacağı rövanş maçı ATV ekranlarında yayınlanacak.