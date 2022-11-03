Slavia Prag: 1 - Sivasspor: 1
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında DG Sivasspor deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlik ile sona erdi.
9. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ön direğe doğru ortasını yaptı. O noktadaki Kacharaba'nın kafayla aşırttığı top üstten auta gitti.
26. dakikada Gradel’in sol kanattan yaptığı ortada Angielski’nin kafa vuruşu Jurasek’ten sekti. Hakem Obrenovic, Jurasek’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-1
34. dakikada Tiehi’nin ceza yayından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı.
42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe düşen topa Jurasek dokunamadı.
55. dakikada Tiehi’nin sağ kanattan yaptığı ortada Lingr’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
60. dakikada Olayinka’nın ceza yayı sol tarafından sağ ayağıyla yakın köşeye doğru yaptığı vuruş kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
65. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda David Jurasek altıpasa doğru ortasını yaptı. Goutas’tan seken top ağlara gitti. 1-1
73. dakikada Doudera’nın ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topta boş pozisyondaki Tecl’in şutu üstten auta gitti.
77. dakikada David Jurasek’in sol kanattan yaptığı ortada Matej Jurasek’in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal direk dibinden çıkardı.
Stat: Eden Arena
Hakemler: Rade Obrenovic xxx, Jure Praprotnik xxx, Grega Kordez xxx
Slavia Prag: Kolar xx, Ousou x (Santos dk. 46 xx), Tiehi xx (Jurasek dk. 58 xx), Masopust x (Doudera dk. 46 xx), Olayinka xx, Dorley xx, Sor x (Tecl dk. 46 xx), Ewerton xx, Kacharaba xx, Lingr xx, Jurasek xx
Yedekler: Dvorak, Sirotnik, Kricfalusi, Pudil, Biegon, Labik
Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky
Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Appindangoye xxx, Goutas xx, Caner xx, Ziya xx, Hakan xx, Ulvestad xx (Sabia dk. 76 ?), Gradel xxx (Ahmed Musa dk. 76 ?), Charisis xx (Yatabare dk. 69 x), Erdoğan xx, Angielski xx (Keita dk. 69 x)
Yedekler: Baver, Muammer, Murat, Emre, Robin, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor), Dimitris Goutas (dk. 65 k.k.) (Slavia Prag)
Sarı kartlar: David Jurasek (Slavia Prag), Max Gradel, Ali Şaşal Vural (Sivasspor)