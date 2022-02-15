Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları tamamlandı
Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları tamamlanırken Paka Takımı, kazandığı madalyalarla dikkat çekti.
Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları; 13 -15 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yarışta Paka Takımı; kazandığı madalyalarla dikkat çekti.
Madalya törenine katılan Erzincan milletvekilleri, TKFD başkanı ve Erzincan Valisi 13 Şubat Erzincan’ın kurtuluşunu da kutlayarak, sporcuları tebrik etti.
Yarışmanın kazanları; U15 + da Nisa Özsoy; U15’de Ali Kucbay, Naz Avşar;U13’de Mira Tunca, Arda Kucbay; U11 Cem Bora Balkan, Nehir Uçanlar ve Damla Süloğlu yetenekleri ile dikkat çeken sporculardan oldu.
Paka Snowboard takımı; Kulüp Başkanı Yavuz Kıyıcı ve profesyonel eğitmenler Sevda Sayar ve Gamze Demirci ile keyifli bir tempoda çalışarak, adım adım yükselmeye devam edeceklerini iletti.
Sporcuların başarıları ailelerini de gururlandırdı.