Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları tamamlandı

Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları; 13 -15 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yarışta Paka Takımı; kazandığı madalyalarla dikkat çekti.



Madalya törenine katılan Erzincan milletvekilleri, TKFD başkanı ve Erzincan Valisi 13 Şubat Erzincan’ın kurtuluşunu da kutlayarak, sporcuları tebrik etti.



Yarışmanın kazanları; U15 + da Nisa Özsoy; U15’de Ali Kucbay, Naz Avşar;U13’de Mira Tunca, Arda Kucbay; U11 Cem Bora Balkan, Nehir Uçanlar ve Damla Süloğlu yetenekleri ile dikkat çeken sporculardan oldu.



Paka Snowboard takımı; Kulüp Başkanı Yavuz Kıyıcı ve profesyonel eğitmenler Sevda Sayar ve Gamze Demirci ile keyifli bir tempoda çalışarak, adım adım yükselmeye devam edeceklerini iletti.

Sporcuların başarıları ailelerini de gururlandırdı.