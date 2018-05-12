Sofuoğlu son yarışına 3. sıradan başlayacak
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, son kez piste çıkacağı Dünya Supersport Şampiyonası'nda İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışına üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.
Kariyerini İtalya'da noktalayacak milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki son yarışına 3. sıradan başlayacak.
İtalya'nın Imola kentindeki 4 bin 936 metrelik Uluslararası Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde düzenlenecek sezonun 5. yarışının sıralama turları sona erdi.
Aldığı emeklilik kararı nedeniyle son yarışına çıkacak Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Kenan Sofuoğlu, 1.54.671'lik derecesiyle yarışa 3. sıradan başlama hakkı elde etti.
GRT Yamaha takımının Fransız pilotu Lucas Mahias 1.53.042'lik süresiyle yarınki yarışa pole pozisyonundan başlayacak.
NRT takımının Fransız sürücüsü Jules Cluzel ise 1.54.027'lik zamanlamasıyla sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 sezonlarını zirvede kapatan 33 yaşındaki Kenan Sofuoğlu, bu sezon organizasyonun Avustralya'daki ilk yarışında yaptığı kaza sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle diğer etaplara katılamamıştı.
Kaynak: AA