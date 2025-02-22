Son 63 derbide sadece 5 kez aksi yaşandı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk gol altın değerinde!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak dev derbi öncesinde dikkat çeken bir istatistik öne çıkıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 30 yılı kapsayan 63 lig maçına bakıldığında, ilk golü atan tarafın büyük avantaj sağladığı görülüyor. Bu maçlarda ilk golü atan takım yalnızca 5 kez mağlup oldu.

Galatasaray, ilk golü attığı 15 karşılaşmayı kazanırken, Fenerbahçe de öne geçtiği 25 maçı galibiyetle tamamladı. Öte yandan, 8 mücadele gollü beraberlikle sona erdi. Bu maçlardan 6’sında Fenerbahçe ilk golü atsa da Galatasaray skoru eşitlemeyi başardı.

Son 63 lig maçında Galatasaray, 4 kez ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe’nin geri dönüşüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler ise yalnızca bir kez öne geçmesine rağmen mağlup oldu. 2019-2020 sezonunda Kadıköy’de oynanan derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçse de Galatasaray maçı 3-1 kazanarak bu istatistiği bozmuştu.

Bu dönemde oynanan 10 derbi golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray ilk golü attığında kaybetmiyor

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda neredeyse hiç puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 23 lig maçının 19’unda öne geçen taraf olurken, bu karşılaşmaların 18’ini kazandı. Tek istisna, 7. haftada Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maç oldu.

Fenerbahçe de öne geçtiği maçları kaybetmiyor

Sarı-lacivertliler de benzer bir istikrara sahip. Süper Lig’de bu sezon ilk golü attığı 17 maçın 15’ini kazanmayı başardı. Yalnızca Göztepe ve Samsunspor deplasmanlarında 1-1’lik beraberliklerle sahadan ayrıldı.

İki takımın bu sezonki performansı ve geçmiş istatistikler göz önüne alındığında, 24 Şubat’taki derbide ilk golü atan takımın büyük avantaj sağlayacağı görülüyor.