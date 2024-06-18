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Son dakika: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye - Gürcistan maçında ilk yarı sona erdi

Son dakika gelişmesi... A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk sınavına Gürcistan karşısında çıkıyor. Türkiye Mert Müldür'ün golüyle Gürcistan karşısında öne geçti. Gürcistan 34. dakikada beraberlik golünü buldu. İlk yarı sona erdi.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

İşte maçın önemli anları:

İLK YARI SONA ERDİ

 Maçın ilk yarısı sona erdi. 

GÜRCİSTAN GOLÜ BULDU

Rakibimiz, 32. dakikada Mikautadze ile beraberliği yakalıyor. Maçta en çok pas yapıp kalemize en kalabalık geldikleri ilk atakta golü buldular.

İKİNCİ GOL OFSAYTA TAKILDI

 27. dakikada Kenan Yıldız'la bulduğumuz gol, VAR incelemesi sonucu ofsayta takıldı. Maç 1-0 devam ediyor.

İLK MERT MÜLDÜR'DEN

 Milli Takımımız, 25. dakikada öne geçiyor! Ferdi'nin soldan ortasında savunmanın kafasından seken topa Mert Müldür gelişine çok sert vurdu ve ağları sarstı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Kaan Ayhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda top direğin içine çarpıp kale çizgisine paralel çekilde ters kanada açıldı.

KÖŞE VURUŞLARINDA GOL ARIYORUZ

Milli Takımımız maça baskılı başladı. Arda arda kullanılan köşe vuruşlarında önce Kaan Ayhan, ardından Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşları az farkla auta gitti.

MÜCADELE BAŞLADI

Dortmund'da mücadele başladı!

 