Son dakika: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye - Gürcistan maçında ilk yarı sona erdi
Son dakika gelişmesi... A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk sınavına Gürcistan karşısında çıkıyor. Türkiye Mert Müldür'ün golüyle Gürcistan karşısında öne geçti. Gürcistan 34. dakikada beraberlik golünü buldu. İlk yarı sona erdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İşte maçın önemli anları:
Maçın ilk yarısı sona erdi.
Rakibimiz, 32. dakikada Mikautadze ile beraberliği yakalıyor. Maçta en çok pas yapıp kalemize en kalabalık geldikleri ilk atakta golü buldular.
27. dakikada Kenan Yıldız'la bulduğumuz gol, VAR incelemesi sonucu ofsayta takıldı. Maç 1-0 devam ediyor.
Milli Takımımız, 25. dakikada öne geçiyor! Ferdi'nin soldan ortasında savunmanın kafasından seken topa Mert Müldür gelişine çok sert vurdu ve ağları sarstı.
Kaan Ayhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda top direğin içine çarpıp kale çizgisine paralel çekilde ters kanada açıldı.
Milli Takımımız maça baskılı başladı. Arda arda kullanılan köşe vuruşlarında önce Kaan Ayhan, ardından Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşları az farkla auta gitti.
Dortmund'da mücadele başladı!