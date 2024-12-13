SON DAKİKA! 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ: Türkiye'nin rakipleri belli oldu!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplar belli oluyor. A Milli Futbol Takımımız'ın rakiplerinin de belli olacağı kura çekimi FIFA’nın merkezi Zürih’te başladı. Türkiye elemelede E Grubu'nda yer aldı. A Milliler'in 1. pottan rakibi İspanya - Hollanda maçının kazananı, 3. pottan rakibi Gürcistan, 4. pottan çektiği son rakibi ise Bulgaristan oldu.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu’nu TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil ediyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri Grupları

A Grubu (4): Almanya - İtalya maçının kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg.

B Grubu (4): İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova.

C Grubu (4): Portekiz - Danimarka maçının kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus.

D Grubu (4): Fransa - Hırvatistan maçının kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan.

E Grubu (4): İspanya, Hollanda maçının kazananı, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan.

F Grubu (4): Portekiz - Danimarka maçının kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan.

G Grubu (5): İspanya - Hollanda maçının kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta.

H Grubu (5): Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino.

I Grubu (5): Almanya - İtalya maçının kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova.

J Grubu (5): Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn.

K Grubu (5): İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra.

L Grubu (5): Fransa - Hırvatistan maçının kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık.

2026 Dünya Kupası formatı

Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam 2’şer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu 2025’in Kasım ayında sona erecek. Gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan kupaya gidecek. Son 4 bilet için 12 grup ikincisi ve Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın katılımıyla, Play-Off maçları oynanacak. Play-off mücadeleleri, 2026’nın Mart ayında oynanacak.

Türkiye'nin 2. torbadan katılacağı kuraya toplam 54 ülke katılacak. 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4’lü gruplarda karşılaşmalar 2025 Eylül ayında başlayacak.