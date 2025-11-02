Son dakika: 47. İstanbul Maratonu'nun kazananları belli oldu!
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, kıtaları bir kez daha birleştirdi. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanına sahip yarışta, erkeklerde Kenyalı Rhonzas Lokitam Kilimo 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Etiyopyalı Bizuager Aderra 2 saat 26 dakika 19 saniyede finişe ulaşarak şampiyonluğu kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu tamamlandı.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan organizasyonda erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Etiyopyalı Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyeyle zafere ulaştı.
Geçen yılın şampiyonu Kenyalı Dejene Debela 2:10:23'lük süresiyle erkeklerde ikinci sırada yer aldı. Etiyopyalı Sufaro Woliyi ise 2:10:26 ile üçüncü oldu. Kadınlarda Etiyopyalı Sofia Assefa 2:26:21 ile ikinci, Kenyalı Joan Jepkosgei 2:26:36'lık süresiyle üçüncü sırayı aldı.
İlk 10'da iki milli atlet var
Milli atletlerden Hüseyin Can, 2:10:58'lik derecesiyle beşinci olurken, Halil Yaşın 2:19:50 ile dokuzuncu sırada yer aldı.
Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.