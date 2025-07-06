Son dakika: 664. Başpehlivan Orhan Okulu oldu

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Orhan Okulu, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan oldu.

Şehitler için güreşlere eşlik eden davul ve zurna susturuldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olması nedeniyle 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde davul ve zurna olmadan güreşlerin yapılmasına karar verildi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan anonsta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olduğu, bu nedenle güreşlerin davul ve zurna çalmadan gerçekleştirileceği duyuruldu.

Anonsun ardından şehitler için dua eden seyirciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.