Son dakika: A Milli Kadın Basketbol Takımımız İzlanda'yı mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında konuk ettiği İzlanda'yı 83-76 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, üç sayı çizgisi gerisinden Ayşe Cora ve Sevgi Uzun'la bulduğu sayılarla 6. dakika içinde 12-8 üstünlük sağladı. Boyalı alanı iyi kullanan Türkiye, ilk periyodu 22-15 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Tilbe Şenyürek'in rakip pota altında aldığı ribauntları arkadaşları dış atışlarla iyi değerlendiremedi ve İzlanda farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ayşe ve Tilbe'yle sayılar bulan milliler, devreyi 38-33 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Sevgi, Pelin Bilgiç ve Ayşe'nin üç sayı çizgisi gerisinden attığı sayılarla farkı arttıran "Potanın Perileri", Agustsdottir, Svansdottir ve Hinriksdottir'in sayılarına engel olamayınca fark 2'ye kadar indi.

Tilbe'yle üst üste 4, Manolya Kurtulmuş'la da 5 sayı bulup oyunda dengeyi kuran ay-yıldızlılar, farkı yeniden açarak son periyoda 64-56 önde girdi.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 83-76 galip ayrıldı.