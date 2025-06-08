Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı
Son dakika gelişmesi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Çin'i 3-2 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 4. ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.
VNL'nin ilk haftasında 4'te 4 yapan milli takım, sırasıyla Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 ve Polonya'yı 3-2 yendi.
Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.