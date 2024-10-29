Son Dakika: A Spor muhabiri Emre Kaplan’a tokat atan Sezgin Gülnar tutuklandı
Son dakika haberi... Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan’a tokat atan Sezgin Gülnar tutuklandı. Sezgin Gülnar, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın asistanı olarak görev yapıyor.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’ın asistanı Sezgin Gülnar tarafından saldırıya uğradı. Burnuna darbe alan Kaplan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan Sezgin Gülnar, "Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
Saldırgan Sezgin Gülnar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.