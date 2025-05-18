Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunun eylül ayında yapılacağını duyurdu. Koç, yaptığı açıklamada yaz aylarında yapılacak bir seçimin camianın çıkarlarına uygun olmayacağını belirterek, "Camiamızın 118 yıllık tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula gitme girişimi yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı. Koç, bu sürecin kulüpte geri dönüşü zor tahribatlar yaratabileceğini vurguladı.

"Kongre için en erken tarih 7-8 hafta"

Koç, yönetim kuruluyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, genel kurulun eylül ayında yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. "Hukukçularımızın aktardığı bilgiye göre, gerekli imzaların toplanması durumunda kongre tarihi için en erken 7-8 hafta öngörülmektedir" diyen

Koç, sürecin sağduyuyla yönetilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda genel kurulu eylül ayında yapacağız" ifadelerini kullandı.