SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ile Ali Koç canlı yayına çıkıyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı yarın belli olacak. Üyeler başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım için sandık başına gidecek.

Bugün Divan Başkanlığı seçiminde gerginlik yaşanınca Yıldırım alanı terk etmişti. Ali Koç ise Yıldırım'a canlı yayına çıkma teklifinde bulunmuştu.

İHA'nın haberine göre Yıldırım, Koç'a olumlu yanıt verdi. Aziz Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" dedi.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç hangi kanalda, saat kaçta canlı yayına çıkacak?

Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un çıkacağı canlı yayın saat 23:00'te Habertürk'te olacak.